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Nusaybin’deki Silahlı Kavgada 7 Kişi Gözaltında

OLAYIN DETAYLARI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen olayda, bir kişi yaşamını yitirirken, altı kişi yaralanıyor. Kışla Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, iddialara göre kız ve şantaj meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışma, pişmanlık yaratıyor. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, Selman Baran, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda toplam yedi şüpheli gözaltına alınıyor. Olayın nedenleri ve gelişmeleri üzerinde yoğun bir şekilde duruluyor. Bu tür olaylar, yerel halk arasında endişelere neden olurken, güvenlik güçlerinin bu konudaki müdahaleleri de merakla takip ediliyor.

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