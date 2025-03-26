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Nusaybin’deki Silahlı Kavganın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

İKİ GRUP ARASINDAKİ SILAHLI KAVGA

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında yaşanan ve bir kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı, yedi kişinin gözaltına alındığı silahlı kavgaya dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Olay, Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kız ve şantaj meselesi dolayısıyla çıkan kargaşkada, bir kişi yaşamını yitirdi ve altı kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastaneleri’ne sevk edilen yaralılardan biri olan Selman Baran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan çalışmalar neticesinde, yedi şüpheli gözaltına alındı. Silahlı çatışmanın anları, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde yer aldı.

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