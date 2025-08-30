Haberler

Nusaybin’den Midyat’a giden aile kayboldu

HABER ALINAMAYAN AİLE

Mardin’in Nusaybin ilçesinden Midyat yönüne doğru hareket eden 3 kişilik bir aileden 4 gündür haber alınamıyor. İddiaya göre, 4 gün önce Nusaybin’den yola çıkan İsmail Güngör, Emine Güngör ve Hüseyin Güngör’ün aileleriyle son iletişimlerinin ardından kendilerinden bir daha bilgi alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Güngör ailesinin kaybolma durumu üzerine, aile fertleri hemen polis ekiplerine başvurdu. Aile üyelerini bulmak adına başlatılan arama çalışmaları, yetkililer tarafından aralıksız sürdürülüyor.

