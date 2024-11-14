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Nusret Gökçe’nin Hesabı Sahte Belgelerle Soyuldu

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ŞANLIURFA’DA DOLANDIRICILIK OLAYI

Şanlıurfa’da, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe’nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin TL çekildi. Olayın ardından, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli İ.A.B., tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İ.A.B. isimli şahıs, Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe’nin banka hesabına erişim sağladı ve 200 bin TL çekti.

BANKA YETKİLİLERİNİN İHMALİ

Banka yetkilileri, işlemi şüpheli buldu ve durumu emniyet birimlerine bildirdi. İhbar üzerine hareket eden polis ekipleri, bankadaki güvenlik kameralarından dolandırıcılık eylemine karışan şahsın eşkalini belirledi. Olay sonrasında bankadan ayrılan İ.A.B., gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN YARGILANMASI

Polis tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, İ.A.B.’nin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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