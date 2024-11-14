Nusret’in Hesabı Sahte İle Soyuldu

OLAYIN DETAYLARI

Şanlıurfa’da iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe’nin hesabından, sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekim yapıldı. Olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan İ.A.B., tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre, İ.A.B. isimli şüpheli, Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe’nin banka hesabına erişip büyük miktarda para çekti.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Banka yetkilileri, gerçekleşen işlemi şüpheli bularak, bankadan çıkan İ.A.B.’nin durumunu emniyet birimlerine iletti. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, banka kamera kayıtları üzerinden dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin görünümünü tespit etti. Ekipler, olay sonrasında bankadan ayrılan İ.A.B.’yi, saklandığı adreste yakalayıp gözaltına aldı.

YASAL SÜREÇ

Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, İ.A.B. adliyeye sevk edildi. Mahkeme önüne çıkarılan İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.