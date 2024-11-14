Nusret’in Hesabı Sahte Vekaletle Soyuldu

ŞÜPHELİ, YETKİSİZ İŞLEM YAPTI

Şanlıurfa’da tanınmış iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi olan Nusret Gökçe’nin ismi kullanılarak sahte vekaletname ile 200 bin TL çekildi. Olay sonrası gözaltına alınan İ.A.B. isimli şahıs, mahkeme tarafından tutuklandı. İ.A.B., NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile bankaya erişerek bu parayı çekti.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Banka yetkilileri, işlemi şüpheli bulup durumu emniyet birimlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bankanın kamera kayıtlarını inceleyerek dolandırıcılık olayına karışan İ.A.B.’nin kimliğini tespit etti. Olayın ardından güvenlik güçleri, İ.A.B.’yi saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgeler ile dolandırıcılık yapma girişiminde bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, İ.A.B. adliyeye sevk edildi. Mahkemede ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, bankacılık sisteminin denetimi ve sahtecilik girişimlerine karşı alınan önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.