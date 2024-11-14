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Nusret’in Hesabı Sahte Vekaletle Soyuldu

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SKANDAL DOLANDIRICILIK OLAYI

Şanlıurfa’da ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET’in sahibi Nusret Gökçe’nin hesabından sahte vekaletname ile 200 bin TL çekildi. Bu olayın ardından polis, şüpheli İ.A.B.’yi gözaltına aldı ve sonrasında tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İ.A.B. Nusret Gökçe adına sahte bir vekaletname düzenleyerek Gökçe’nin banka hesabına ulaşarak 200 bin TL’yi çaldı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Banka yetkilileri, işlemi şüpheli bulup I.A.B.’nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi. İhbarın ardından polis ekipleri, bankadaki kamera kayıtlarını inceleyerek dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin kimliğini belirledi. Polis, olaydan sonra bankadan ayrılan İ.A.B.’yi saklandığı adreste bularak gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğunu tespit etti.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Emniyetteki işlemleri biten İ.A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu olay, dolandırıcılık konusunun önemli bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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