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Nusret’in Hesabından Sahte Vekalet Çekildi

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SAHTE VEKÂLETNAME İLE DOLANDIRICILIK

Şanlıurfa’da iş insanı Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu restoran zinciri NUSR-ET’in hesabından, sahte vekaletname kullanarak 200 bin TL çekilmesi olayı yaşandı. Olayın ardından polis, şüpheli İ.A.B.’yi yakalayıp tutukladı.

OLAYIN SEYRİ

Geçen pazartesi günü gerçekleşen olayda, İ.A.B. adlı dolandırıcı, Nusret Gökçe adına sahte bir vekaletname düzenleyerek Gökçe’nin banka hesabına erişim sağladı ve 200 bin TL çekti. Ancak banka yetkilileri durumu şüpheli buldu ve, İ.A.B.’nin bankadan çıkışı sırasında emniyet birimlerine bilgi verdi.

POLİSİN GİRİŞİMLERİ

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini belirleyerek çalışmalara başladı. İ.A.B., saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu kesinleşti.

HUKUKİ SÜREÇ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, dolandırıcılıkla mücadele konusunda önemli bir ders olarak değerlendiriliyor.

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