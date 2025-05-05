Nusret Kayalıkları’nda Doğa Şenliği Başladı

Balıkesir’de doğa tutkunları Nusret Kayalıkları’nda bir araya geldi. Balıkesir Dağcılık İl Temsilciliği’nin koordinasyonuyla, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Balıkesir Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu (BAÜDAKS) iş birliğiyle bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Nusret Kaya Tırmanış Şenliği, Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Nusret Mahallesi’nde başladı. Bu etkinlik, doğaseverleri ve dağcılık meraklılarını tekrar buluşturdu. 2018 yılında ilk defa düzenlenen şenlik, her yıl artan bir ilgi ile devam ediyor ve Balıkesir’in doğal tırmanış parkurlarından biri olan Nusret Kayalıkları’nda yapılıyor.

DOĞA SEVERLERDEN GENİŞ KATILIM

Nusret Kaya Tırmanış Şenliği’ne yalnızca Balıkesir değil; İzmir, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Ankara gibi çevre illerden ve farklı üniversitelerden dağcılık kulüpleri ve bağımsız sporcular katılıyor. Dağcılık camiasında kendine özel bir yer edinen bu etkinlik, sporun yanı sıra sosyal kaynaşma için de bir platform sağlıyor. Etkinlik süresince katılımcılar, tırmanış alanının yakınındaki kamp alanında çadırlarıyla konaklıyor. Gece ateş başı sohbetleri, müzik etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri, şenliğin sadece bir spor organizasyonu olmadığını, doğayla iç içe bir yaşam deneyimi sunduğunu gösteriyor.

ŞENLİĞİN AMACI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Organizasyon komitesinden BAÜDAKS yetkilileri, şenliğin sadece teknik tırmanış faaliyetlerinden oluşmadığını belirterek şu sözlere yer verdi: “Her yıl düzenlediğimiz bu etkinlik, gençleri doğa sporlarına teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve dağcılık kültürünü yaymak amacıyla gerçekleştiriliyor. Katılımın her yıl daha da artması bizleri sevindiriyor. Nusret Kayalıkları, Balıkesir’in saklı kalmış doğal hazinelerinden biri. Bu bölgenin tanıtımına da katkı sağladığımızı düşünüyoruz.” Tırmanış şenliğinde yeni başlayanlara temel tırmanış eğitimi verilirken, deneyimli sporcular zorlu rotalarda performanslarını sergiliyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu’na bağlı eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşen tüm faaliyetlerde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.