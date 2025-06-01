Nusret, Parti İçin İçeri Alınmadı

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ PARİS SAINT-GERMAIN

Futbolda Avrupa’nın zirvesi belirlendi. Fransız takım Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter’i 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu zaferle Paris, tarihine bu kupayı eklemeyi başardı.

NUSRET’E SOĞUK DUŞ

Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Paris Saint-Germain, geniş bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdi. Nusret Gökçe, futbolcuların yer aldığı bu kutlamaya katılmak istedi. Ancak, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

NUSRET’İN KAPIDAN KOVULMASI

Güvenlik görevlileri, Nusret’i içeri almadı. Bu anlar, telefon kameralarıyla kaydedildi ve Nusret sert bir şekilde dışarı çıkarıldı. O anlar sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE KUPA TÖRENİNDE YER ALMIŞTI

Nusret Gökçe, daha önce Fenerbahçe’nin Monaco ile oynadığı EuroLeague maçındaki kupa töreninde de yer almıştı. Ali Koç ile birlikte sahaya inerek kupa ile poz veren Gökçe, o esnada Fenerbahçe taraftarından eleştiriler almıştı.

DÜNYA KUPASI FİNALİ DE UNUTULMAZDI

2022 Dünya Kupası’nda Katar’daki organizasyonda Nusret Gökçe, kupa töreninde sahaya girerek Dünya Kupası’nı kaldırmıştı. Bu davranışı da büyük dikkat çekmişti.

KUPAYLA POZ VERME ANLARI TARTIŞILMIŞTI

Nusret’in, büyük final sonrası kupa törenine nasıl katıldığı ve kupayla nasıl poz verabildiği çeşitli tartışmalara sebep olmuştu. Futbolcularla birlikte Dünya Kupası ile fotoğraf çeken Nusret, o anları sosyal medyada paylaşarak dikkatleri üzerine çekmişti.