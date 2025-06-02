Nusret, Parti Yalanlaması Yaptı

NUSTRET GÖKÇE’NİN PARTİYE GİRİŞİNE DAİR AÇIKLAMALARI

Dünya çapında tanınan et restoranı zincirinin sahibi Nusret Gökçe, Şampiyonlar Ligi sonrası gerçekleşen partiye alınmaması ve kapıdan çıkarılmasıyla ilgili haberleri yalanladı. Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter’i 5-0 gibi tarihi bir skorla yenerek ilk kez bu kupanın sahibi olmayı başardı. Final sonrasında Paris’te büyük bir parti düzenlendi.

GÜVENLİK TARAFINDAN İÇERİ ALINMADI

Nusret, partide yer almak istedi ama mekanın güvenlik görevlileri onu içeri almadı. Kapıdan çıkarılma anları cep telefonuyla kaydedildi. Nusret, Instagram’dan yaptığı paylaşımda “kovuldu” şeklindeki haberleri yalanlayarak o anlara dair bir video paylaştı. Sosyal medya üzerinden partiyle ilgili açıklamalar yapan Nusret, “Herhangi bir parti yoktu. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra UEFA otobüsüyle otele döndük. Orada bulunma sebebimiz, bizi görebilmek isteyen hayranlarımızdı. Ben de her zamanki gibi onların sevgisine karşılık vermek ve fotoğraf çekilmek için oradaydım. Yoğunluktan dolayı otelime dönmek için beklerken, tamamen tesadüfi bir yönlendirme oldu. Ortada bir davet ya da parti yoktu. Alınmadığıma dair çıkan tüm haberler asılsızdır. Biz her zaman sevgiyle çağrıldığımız yerlere gitmekten memnuniyet duyarız. Bu gibi küçük şeyleri kafanıza takmayın.” şeklinde belirtti.

FUTBOL İLE İLGİLİ GEÇMİŞ OLAYLAR

Nusret, Fenerbahçe’nin Monaco karşısında kazandığı EuroLeague şampiyonluğunun ardından sahaya inerek kupa törenine Ali Koç’la katılmıştı. Kupa ile poz veren Gökçe, bu anlarıyla Fenerbahçe taraftarından olumsuz tepkiler almıştı. Ayrıca dünya genelinde önemli bir etkinlik olan 2022 Dünya Kupası’nda Nusret’in kupa törenine katılarak kupayı kaldırması da büyük yankı uyandırmıştı. Nusret, futbolcularla birlikte fotoğraf çektirerek gündemde uzun süre kalmıştı.