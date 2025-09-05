Haberler

Nusret Sapsız Bella Hadid’i davet etti

Kahramanmaraş’ta “Balcı Nusret amca ve bal doktoru” olarak bilinen Nusret Sapsız, sosyal medya fenomeni Bella Hadid’e çağrıda bulunarak kenti ziyaret etmeye davet etti. Uzun süredir Saraçhane Çarşısı’nda bal satan Sapsız, “bal doktoru” unvanıyla tanınıyor.

BELLA HADID’İN PAYLAŞIMI

Sapsız’ın videosunu, 61 milyonun üzerinde takipçi sayısına sahip olan Bella Hadid sosyal medya sayfasında paylaştı. Bu video, milyonlarca izlenme alarak dikkat çekti. Sapsız, Hadid’e “Kendisini dondurma ve balın başkentine bekliyoruz” diyerek davet etti.

İHA muhabirine verdiği demeçte Nusret Sapsız, “Bal sağlık için çok faydalı bir gıda. Doğada her çiçeğin bir balı vardır. 3,5 ve 10 yılda oluşan ballar vardır. Balcılık, doktorluk gibidir. Önceleri daha özgür hareket edebilirdim ancak tanınan biri olmanın da bir sorumluluğu var. Dün arkadaşlarımız bana bilgi verdi; Bella Hadid benim videomu paylaşmış. Kendisine teşekkür ederiz. Kendisini balın ve dondurmanın başkenti Kahramanmaraş’a davet ediyorum. Balımızın tadına baksın. Eğer kendisine ulaşabilirsem, kendi ürettiğimiz kütük ballarımızdan göndermek isterim” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorlu’da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Çorlu'da gerçekleştirilen bir operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucunun değeri 20 milyon lira olarak belirlendi.
Haberler

Samsun’da Kırtasiye Denetimleri Yapıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleri üzerine denetim gerçekleştirdi, güvenlik ile fiyatları inceledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.