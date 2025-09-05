Nusret Sapsız Bella Hadid’i davet etti

Kahramanmaraş’ta “Balcı Nusret amca ve bal doktoru” olarak bilinen Nusret Sapsız, sosyal medya fenomeni Bella Hadid’e çağrıda bulunarak kenti ziyaret etmeye davet etti. Uzun süredir Saraçhane Çarşısı’nda bal satan Sapsız, “bal doktoru” unvanıyla tanınıyor.

BELLA HADID’İN PAYLAŞIMI

Sapsız’ın videosunu, 61 milyonun üzerinde takipçi sayısına sahip olan Bella Hadid sosyal medya sayfasında paylaştı. Bu video, milyonlarca izlenme alarak dikkat çekti. Sapsız, Hadid’e “Kendisini dondurma ve balın başkentine bekliyoruz” diyerek davet etti.

İHA muhabirine verdiği demeçte Nusret Sapsız, “Bal sağlık için çok faydalı bir gıda. Doğada her çiçeğin bir balı vardır. 3,5 ve 10 yılda oluşan ballar vardır. Balcılık, doktorluk gibidir. Önceleri daha özgür hareket edebilirdim ancak tanınan biri olmanın da bir sorumluluğu var. Dün arkadaşlarımız bana bilgi verdi; Bella Hadid benim videomu paylaşmış. Kendisine teşekkür ederiz. Kendisini balın ve dondurmanın başkenti Kahramanmaraş’a davet ediyorum. Balımızın tadına baksın. Eğer kendisine ulaşabilirsem, kendi ürettiğimiz kütük ballarımızdan göndermek isterim” dedi.