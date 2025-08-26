Nusret Yılmaz Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALMA SEBEBİ

26 Ağustos tarihinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair gelişmeler, kamuoyunda geniş yankı buldu. Ekrem İmamoğlu’nun hukuk danışmanlarından Nusret Yılmaz, Trabzon’da gözaltına alındı. “Rüşvet aracılığı yapmak” iddiasıyla ilgili olarak, Nusret Yılmaz, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınma işlemi gerçekleştirdi. Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük iddialarını içeren dosya üzerinden ilerlemekte.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltı işlemlerinin hemen ardından Nusret Yılmaz, İstanbul’a göndermekte. Ancak yetkililerden, soruşturmanın ayrıntılarına dair resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Yılmaz’ın durumu, İBB çevresindeki hukuki sürecin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Yılmaz’ın ne zaman serbest bırakılacağı şu an için belirsizliğini koruyor. Yetkililer, gözaltı sürecinin devam ettiğini belirtiyor ve Yılmaz’ın ifadesinin alınmasının ardından serbest kalıp kalmayacağına ilişkin bir karar verileceği konusunda kamuoyunu bilgilendiriyor.

NUSRET YILMAZ’IN KİŞİSEL GEÇMİŞİ

Nusret Yılmaz, İstanbul’da aktif bir avukat olup, özellikle Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun hukuki süreçlerinde temsil görevi yürütüyor. Trabzonlu olan Yılmaz, İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olarak tanınıyor. Hukuk kariyerinde, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili davalara katılmasıyla dikkati çekiyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı bir figür olan Yılmaz, İmamoğlu’nun 19 Mart’ta başlayan yolsuzluk soruşturmaları sürecinde ön plana çıkmış durumda. Mesleki geçmişi hakkında kapsamlı bilgiler sınırlı olsa da, İmamoğlu’nun çevresinde önemli bir rol oynadığı biliniyor.