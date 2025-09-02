Nuvita İlaç, Türkiye Ar-Ge 250’de

Nuvita İlaç, Ar-Ge Yatırımlarıyla Büyüyor

Orzaks’ın stratejik üretim merkezi Nuvita İlaç, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan ilk 250 firması arasında yer almayı başardı. Ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime tarafından hazırlanan Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması’nın sonuçlarına göre, Nuvita İlaç, geçen yılki ilk 500 sıralamasından sıçrayarak bu yıl ilk 250’de kendine yer buldu. Bilime dayalı üretim felsefesi ve uluslararası kalite standartlarıyla faaliyet gösteren Nuvita, 2021’den bu yana Ar-Ge harcamalarını 10 kat artırarak, 100 milyon TL’yi aşan bir yatırım gerçekleştirdi. Şirketin Ar-Ge Merkezi’nde şu anda 38 proje yürütülüyor.

Önemli Projelerin Gelişimi

Nuvita İlaç, bugüne kadar 9 kamu projesini tamamladı ve şu anda 2 yeni kamu projesi üzerinde çalışıyor. 2023 yılında 2, 2024 yılında ise 9 olmak üzere toplamda 11 patent başvurusu yapıldı. Nuvita İlaç Ar-Ge Müdürü Akif Kavak, bu araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek, “Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla yalnızca şirketimizin büyümesini değil, ülkemizin kalkınma hedeflerini de destekliyoruz. Stratejik hammaddelerin üretimi ve yenilikçi çözümlerle hem akademiye hem özel sektöre katkı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Kavak, Orzaks’ın üretim faaliyetlerini sürdüren Ar-Ge merkezinin, sektöre ve literatüre kalıcı değerler kazandırmaya devam edeceğinin altını çizdi.