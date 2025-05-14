Nvidia, Dijital Varlıklara Yatırım Düşünüyor

SON DÖNEMDEKİ PAYLAŞIMLAR

Son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan bazı içerikler, grafik işlemci üretici firması Nvidia’nın dijital varlıklarla portföyünü çeşitlendirmeyi düşündüğünü iddia ediyor. Şirket, bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, sektördeki uzmanlar muhtemel bir yatırımın Bitcoin’in algısı ve Nvidia’nın stratejik yönelimi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.

NVIDIA’NIN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU ZORLUKLAR

Nvidia, son birkaç ay içinde ciddi ekonomik ve siyasi zorluklarla başa çıkmak zorunda kaldı. ABD’deki ihracat kısıtlamaları, ticaret politikalarındaki belirsizlik, küresel enflasyon riski, zayıflayan dolar ve rakip GPU üreticilerinin artan baskısı, şirketin finansal performansını olumsuz yönde etkiliyor. FINEQIA Kıdemli Analisti Matteo Greco, bu konuda şu değerlendirmeleri yapıyor: Greco, son olayların yatırımcıların güvenini zedelediğini ve Ocak ayındaki zirve seviyelerden bu yana Nvidia hisselerinin yüzde 35 oranında değer kaybettiğini belirtiyor. Ayrıca, Çin merkezli Huawei’nin Nvidia’nın H100 çipinden daha güçlü bir yapay zeka çipi test ettiğine dair haberlerin de bu düşüşü etkilediği ifade ediliyor.

BİTCOİN’İN ÇEKİCİLİĞİ

Bitcoin’in sınırlı arzı ve geleneksel piyasalardan bağımsız şekilde hareket edebilmesi, şirketler için cazip bir yatırım seçeneği sunuyor. Daha önce MicroStrategy ve Tesla gibi şirketlerin benzer yatırımlar yapması, Nvidia’nın da bu yönde bir strateji düşünebileceği yorumlarını beraberinde getiriyor. Banxe CEO’su Alex Guts, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde paylaşıyor: Guts’a göre, Bitcoin’e yatırım yapmak yalnızca finansal değil, aynı zamanda stratejik ve imaj açısından da pozitif etkiler doğurabilir. Nvidia’nın grafik işlemcileri, kripto madenciliğinde uzun bir süredir önemli bir rol üstleniyor. Şirketin teknolojisinin Bitcoin ağı üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, doğrudan bir yatırım kararının pek de uzak bir ihtimal olmadığı görüşü öne çıkıyor.

SEKTÖRDEKİ TARTIŞMALAR

Alex Guts, Nvidia’nın kriptodaki geçmişine atıfta bulunarak bazı çıkarımlarda bulunuyor. Ancak, tüm olumlu senaryolara rağmen, Nvidia’nın gerçekten böyle bir yatırım yapma gerekliliği sektör içinde tartışılmaya devam ediyor. Bu durum, yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çeken bir konu haline geliyor.