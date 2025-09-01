Ekonomi

Nvidia'nın Beklentileri Bitcoin'i Düşürdü

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YAŞANAN DÜŞÜŞ

ABD’deki teknoloji hisselerinde meydana gelen sert satışlar, kripto para piyasalarına da yansıdı. Bitcoin, bugün 107 bin 304 dolara kadar düşerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Düşüşün arkasında, yarı iletken devi Nvidia’nın beklentilerin altında kalan gelir tahmininin etkisi olduğu belirtildi. Bu durum, yapay zeka temalı hisselere yönelik yatırımcı ilgisini azalttı ve piyasalarda riskten kaçışı hızlandırdı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Jefferies ekonomisti Moht Kumar, yayımladığı yorumda teknoloji sektörünün yapay zeka döngüsünde hala erken aşamada olduğuna işaret ederek, orta vadede olumlu bir görünüm sundu. Bununla birlikte Kumar, “Son iki yıldaki kadar güçlü büyüme veya yüksek getiriler görmemiz pek olası değil” dedi. Bitcoin, saat 11.37 itibarıyla 109 bin 502 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

