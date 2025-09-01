Nvidia’nın Beklentisi Kriptoyu Sarstı!

ABD TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEKİ SATIŞION YANSIMALARI

ABD teknoloji hisselerinde yaşanan keskin satışların ardından kripto para piyasalarında da düşüşler gözlemleniyor. Bitcoin, bugünkü işlemlerde 107 bin 304 dolara kadar gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Düşüşün nedenleri arasında, yarı iletken devi Nvidia’nın tahmin edilen gelirlerinin altında kalması da yer alıyor. Bu durum, yapay zeka odaklı hisselere olan yatırımcı ilgisini zayıflatmaya yol açtı ve piyasalarda riskten kaçış eğilimlerini artırdı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Jefferies’den ekonomist Moht Kumar, yaptığı değerlendirmede teknoloji sektörünün yapay zeka döngüsünde hâlâ erken aşamalarda bulunduğunu belirtiyor ve orta vadede olumlu bir görünüm öngörüyor. Ancak Kumar, “Son iki yıldaki kadar güçlü büyüme veya yüksek getiriler görmemiz pek olası değil” açıklamasında bulundu. Bitcoin, saat 11.37 itibarıyla 109 bin 502 dolardan işlem görmeyi sürdürüyor.