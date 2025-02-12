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Spor

Nwakaeme, Beşiktaş Maçında Forma Giyemeyecek

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KÖTÜ HABER TRABZONSPOR İÇİN

Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi Nijeryalı golcü Anthony Nwakaeme’den olumsuz bir haber aldı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Nwakaeme’nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Beşir, “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” şeklinde bilgi verdi.

NWAKAEME’NİN YARALANMASI

Nwakaeme’nin yaşadığı bu sakatlık, Trabzonspor’un ilerleyen haftalarındaki performansını etkileyebilir. Oyuncunun tedavi süreci sağlık ekipleri tarafından dikkatle takip ediliyor.

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