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Spor

Nwakaeme Derbide Oynamayacak: Trabzonspor’dan Açıklama

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Sakatlık Durumu Hakkında Bilgiler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekibin futbolcusu Anthony Nwakaeme, maç sonrası stadyumu topallayarak terk etti. Nwakaeme’nin sakatlığıyla ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Nwakaeme’nin Sağlık Durumu

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Nwakaeme’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. A takım için oldukça önemli bir oyuncu olan Nwakaeme’nin durumunu şu şekilde aktardı: “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 23. haftasında İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adelesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”

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