“Nwakaeme, Gol Sevinci İçin Gün Sayıyor”

FENERBAHÇE MAÇINDA GOL SEVİNCİ YAŞAMA FIRSATI

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, eğer rakip fileleri havalandırırsa bordo-mavili forma altında 896 gün sonra gol sevinci yaşayacak.

İKİNCİ DÖNEMİNDE OLUMLU GİTMİYOR

Trabzonspor’un ilk döneminde gösterdiği performansla dikkat çeken Nwakaeme, 4 sezonda 145 resmi maçta 47 gol atmayı başardı. Ancak 2 sezon aradan sonra yeniden katıldığı bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde beklenen seviyeye ulaşamadı. Trabzonspor’un hücum anlamında en istikrarlı oyuncularından biri olan Nwakaeme, bu sezon hiç gol kaydedemezken, yaşadığı iki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Bu dönem içerisinde Süper Lig ve Avrupa’da toplam 9 karşılaşmada 360 dakika sahada kalan Nijeryalı oyuncu, sadece 1 asist yaptı.

SAKATLIKTAN DÖNÜŞÜ

Bu sezon iki kez sakatlık geçiren Nwakaeme, geçen hafta Göztepe maçıyla sahalara döndü. Göztepe karşılaşmasının ikinci yarısında mücadele eden ve çalışmalara katılan Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe karşısında da forma giymesi bekleniyor.

UZUN BİR BEKLEYİŞ

Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla son golünü 22 Mayıs 2022’deki ligin son haftasında Başakşehir’e karşı atmıştı. Eğer bu maçta gol atarsa, bordo-mavili takım formasıyla 896 gün sonra gol sevinci yaşayacak. Trabzon’daki 2-2 biten Bellona Kayserispor maçı, Nwakaeme’nin bu sezonki tek skor katkısı yaptığı maç oldu. Fenerbahçe’ye karşı bugüne dek attığı tek gol ise 2021-2022 sezonunda İstanbul’da 1-1 sona eren karşılaşmada gerçekleşmişti.

GEÇMİŞ SEZON PERFORMANSLARI

Israilli Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonunun başında 1 milyon 100 bin euro bonservisle transfer edilen Nwakaeme, ilk sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11 gol atmıştı. Ardından, 2019-2020 sezonunda 43 karşılaşmada 14, 2020-2021 sezonunda 35 maçta 7, 2021-2022 yılında ise 36 mücadelede 15 gol kaydetti. Daha sonra Suudi Arabistan’ın Al-Fayha takımına transfer olan deneyimli forvet, iki sezonun ardından bu sezon başında Trabzonspor’a geri dönmüştü.