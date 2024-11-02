“Nwakaeme’nin Gol Hasreti Sürüyor”

FENERBAHÇE MAÇINDA GOL SEVİNCİ BEKLENTİSİ

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, eğer bu maçta gol atmayı başarırsa bordo-mavili forma altında 896 günün ardından bir kez daha gol sevinci yaşayacak.

İKİNCİ DÖNEMİNDE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Trabzonspor’daki ilk döneminde gösterdiği performansla dikkat çeken Nwakaeme, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırma başarısı göstermişti. İki sezonluk bir aranın ardından geri döndüğü bordo-mavili takımdaki ikinci döneminde ise beklenen performansı ortaya koyamadı. Önceki döneminde takımıyla en istikrarlı oyuncu olarak öne çıkan Nwakaeme, bu sezon gol atamadı ve iki sakatlık yaşadı. Trabzonspor formasıyla bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da toplam 9 karşılaşmaya çıkan Nwakaeme, bu maçlarda 360 dakika süre alıp yalnızca 1 asist yapabildi.

SAKATLIKTAN DÖNÜŞÜ VE GÖZTEPE MAÇI

Bu sezon iki kez sakatlık yaşayan Nwakaeme, geçen hafta Göztepe karşısında sahalara döndü. Göztepe maçının ikinci yarısında forma giyen Nijeryalı forvetin, Fenerbahçe maçında da sahada olması bekleniyor.

UZUN SÜREN GOL HASRETİ

Nwakaeme, Trabzonspor’da son golünü 22 Mayıs 2022’de, ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında attı. Eğer bu hafta Fenerbahçe maçında gol atarsa, bordo-mavili forma altında 896 gün sonra sevinç yaşayacak. Ayrıca, bu sezon 2-2 sona eren Bellona Kayserispor maçında asist yaparak tek skor katkısını sağladı. Fenerbahçe’ye karşı bugüne kadar attığı tek gol ise 2021-2022 sezonunda İstanbul’daki 1-1 biten karşılaşmada gerçekleşti.

SEZONLAR ARASI PERFORMANS ANALİZİ

Anthony Nwakaeme, 2018-2019 sezonu başında Hapoel Beer Sheva’dan transfer edilmiş ve genç yaşta profesyonel futbol kariyerinde önemli bir yere sahip olmuştur. İlk sezonunda 31 resmi maçta 11 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Ardından 2019-2020’de 43 maçta 14 gol, 2020-2021’de 35 maçta 7 gol ve 2021-2022 sezonunda 36 karşılaşmada 15 gol kaydetmiştir. Daha sonra Suudi Arabistan’a transfer olan deneyimli forvet, iki sezonluk bir aradan sonra yine Trabzonspor’a dönmüştü.