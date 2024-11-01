Nwakaeme’nin Gol Sevinci İçin Gün Sayıyor

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIKLAR

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, eğer rakip fileleri havalandırırsa bordo-mavili forma altında 896 günün ardından gol sevinci yaşayacak. Trabzonspor’daki ilk döneminde 4 sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Nwakaeme, toplam 145 resmi maçta 47 gol atmayı başarmıştı.

NWAKAEME’NİN İKİNCİ PERFORMANSI

Trabzonspor’a döndükten sonra ikinci döneminde beklenen başarıyı sergileyemeyen Nwakaeme, eski günlerini aratıyor. Süper Lig’de forma giydiği dönemlerde Trabzonspor’un hücum hattında en istikrarlı isimlerden biri olan oyuncu, golleri, asistleri ve genel oyunuyla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Ancak bu sezon henüz gol kaydedememesi ve yaşadığı iki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalması, beklenen katkıyı vermesini zorlaştırıyor.