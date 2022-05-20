Nwakaeme: Parayı sorun edecek son insanım

Karadeniz ekibi Trabzonspor’da sözleşmesi sona erecek olan Nwakaeme, takımda kalmak istediğini söyledi.

trabzonspor’un Nijeryalı yıldız ismi Anthony Nwakaeme, takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, “Parayı sorun edecek en son insanım” dedi.

“Burada mutluyum ve kalmak istiyorum”

Trabzon’a çok alıştığını ve şehirde mutlu olduğunu ifade eden Anthony Nwakaeme, takımda kalmak istediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“4 yıldır buradayım. Buraya alışmış durumdayım. Buradaki insanlara alışmış durumdayım. Herkese alışmış durumdayım. İnsanlar bana çok iyi davranıyor. Tabii sokağa çıktığınızda size en çok mutlu edenlerden bir tanesi insanların sizin oynadığınız futbolu, takımlarına yaptığınız katkıyı takdir ediyor olmaları. Bunu da görmek beni çok mutlu ediyor. Bazen insanlar sizin hakkınızda yanlış fikirlere sahip olabiliyor. Çünkü ben çok fazla konuşmayı tercih eden biri değilim. Tercih ettiğim futbolumun benim adıma konuşması. Her zaman şunu söylerim; insanların yaptığı işler kendi ağızlarından daha fazla konuşmalıdır. İşler göstermelidir, anlatmalıdır. Benim durumum da böyle. Buradaki görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Tabii burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Görüşmeler var ve görüşmelerin sonunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz.”

“Parayı sorun edecek son insanım”

Nwakaeme, sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu savunarak, şunları söyledi:

“Taraftarlarımıza şu mesajı vermek istiyorum; Nwakaeme sizleri seviyor, Nwakaeme bu takımı seviyor. İnsanların konuştuklarını, benim hakkımda neler söylediklerini duyuyorum. Güzel şeyler de var. Örnek olarak insanların bana söylediği şeylerden bir tanesi; ‘top senin ayağına geldiğinde stadyumda taraftarlar ayağa kalkıyorlar ve bu insanların senin bir şeyler yapabileceğini biliyor. Bunu duyabilmek bir oyuncu için gerçekten çok güzel. Bu beni mutlu ediyor ama hakkımda söylenen bazı şeyler de var. Önemli olan şeyin para olması gibi, çünkü ben böyle bir insan değilim. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum. Sorunumun para olduğunu söyleyenler olmuş. Benim asla parayla böyle bir ilişkim yok. Böyle bir sözü de asla ifade etmedim zaten. Benim yakınımdaki insanlar beni tanırlar ve benim nasıl biri olduğumu bilirler. Sorunun para olmadığını, sevginin ve saygının her zaman paranın önüne koyduğumu bilirler. Parayla etkilenecek son insanım. İnsanların bunu bilmesini isterim.”

“Abdullah Avcı harika bir insan”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile çok iyi ilişkileri olduğunu hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, “Hocamızla çok iyi bir ilişkimiz var. Kendisi çok iyi bir insan, aynı zamanda da çok zeki birisi. Harika bir insan olduğunu da görebiliyorsunuz zaten. Her maçtan önce size neler yapmanız gerektiğini, rakibin neler yapabileceğini, maçta neler olacağını size bir bir anlatan bir insan. Onun adına da çok mutluyum, şampiyonlukta hep beraber bütün şehir çok mutlu olduk” dedi.