Nycxdesign Festivali Türk Tasarımcıları Ağırlıyor

NYC×DESIGN FESTİVALİ’NDE TÜRK TASARIMCILAR

New York’ta 15-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “NYCxDESIGN Festivali”, bu yıl 5 Türk tasarımcının eserlerine ev sahipliği yapıyor. “xSouvenir” sergisi ile şehrin dinamik yapısını ve kültürel çeşitliliğini kutlayan festival, Oculus’ta bulunan The Canvas Gallery’de ziyaret edilebiliyor.

TÜRK TASARIMCILARIN ULUSLARARASI TEMSİLİ

Bu festivalde eserleri sergilenecek Türk tasarımcılar, New York’un çok katmanlı yapısını kendi bakış açılarıyla yeniden yorumlayarak Türkiye’yi uluslararası tasarım ortamında temsil ediyor. Türk tasarımcılar arasında Berk İlhan, Efecem Kutuk, Meltem Parlak & Melis Dizdar ile Münire (Mimi) Kırmacı dikkat çekiyor.