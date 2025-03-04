NYPD, Müslüman Polisler İçin Ramazan Töreni Düzenledi

RAMAZAN’DA BİRİKİM VE DAYANIŞMA MESAJI

New York Polisi Teşkilatı (NYPD) Müslüman Polisler Derneği, Ramazan’ın üçüncü günü olan 3 Mart 2025 akşamı, Manhattan’da bulunan New York Polis Merkezi’nde ilk “Hilal Yakma Töreni” düzenledi. Bu etkinlik, NYPD içinde görev yapan 3 binden fazla Müslüman polis memurunun toplumsal bağlarını güçlendirmek ve Ramazan’ın anlamını vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi. Tören, Müslüman polislerin teşkilat içindeki varlığını pekiştirirken, farklı inanç grupları ile NYPD yönetimi arasında birlik ve kapsayıcılık mesajı verilmesini sağladı.

KÖPRÜ KURMAK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

NYPD’de başkomiser olarak görev yapan Ali Hamutoğlu, etkinliğin organizasyonunda önemli bir rol üstlendi. Hamutoğlu, “Derneğimizi yaklaşık 19 yıl önce kurduk. O günden bu yana farklı etkinlikler düzenleyerek, Müslüman halk ile NYPD arasında bir bağ kurduk. Ramazan ayı vesilesiyle, teşkilat içinde bir süsleme yaparak, Ramazan’ın manevi atmosferini yansıtmak istedik. Bu etkinlik, hem teşkilattaki Müslüman polislerin Ramazan’ı idrak ettiklerini göstermek hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına önemli bir adım oldu.” dedi. Hamutoğlu, NYPD’de 3 binden fazla Müslüman polis memuru bulunduğunu ve bunlardan yaklaşık 100’ünün Türk kökenli olduğunu ifade etti. “Sayımız az olabilir ancak NYPD içindeki Müslüman varlık her geçen gün daha görünür hale geliyor.” şeklinde konuştu.

HİLAL’İN ANLAMI VE KAPSAYICILIK VURGUSU

NYPD Müslüman Polisler Derneği Başkanı Yüzbaşı Waheed Akhtar, Hilal Yakma Töreni’nin sadece Müslüman inancının bir sembolü olmayıp aynı zamanda teşkilat içindeki birlik ve kapsayıcılığı gösterdiğini belirtti. Akhtar, “Hilal, Müslüman inancının sembollerinden biridir. Ancak bizim amacımız, sadece dini bir ritüel gerçekleştirmek değil, kapsayıcılığa dair bir mesaj vermekti. Bu etkinlik, NYPD içinde çalışan farklı inanç gruplarını bir araya getirerek ortak değerlerimizi vurgulamamızı sağladı.” dedi. Akhtar, etkinliğin farkındalık yaratmayı amaçladığını belirterek, “Hilali gören herkes, Ramazan ayının ne anlama geldiği konusunda bilinç kazanacak ve Müslüman toplumun kimliğini anlamak için bir fırsat sunacak.” ifadelerini kullandı.

GELENEKSEL RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

NYPD Müslüman Polisler Derneği, dini sembollerle farkındalık yaratmanın yanı sıra iftar programları düzenleyerek Müslüman polislerin toplulukla bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Dernek, 2018 yılından bu yana NYPD Emniyet Genel Müdürlüğü’nde geniş katılımlı iftar organizasyonları gerçekleştiriyor. Hamutoğlu, bu yıl 20 Mart’ta yapılacak iftar programında 700-800 kişinin katılacağını ve NYPD’nin üst düzey yetkililerinin de bu organizasyona katılacağını belirtti. “Ramazan ayı, sadece oruç ve ibadet ayı değil, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma ayıdır. Bu tür etkinlikler, polis teşkilatı içinde Müslüman memurların varlığını göstermek ve toplumla daha güçlü bağlar kurmak adına çok önemli. 20 Mart’taki iftar programımıza NYPD Emniyet Müdürü de katılacak ve bizlerle birlikte iftar açacak.” dedi.

FARKLI İNANÇLARDAN TEMSİLCİLER DE ORADAYDI

Etkinlik, sadece Müslüman polisleri değil, NYPD bünyesindeki farklı inançlardan temsilcileri de bir araya getirdi. New York Emniyet Genel Müdürü Jessica Tisch, NYPD’nin farklı inançlara saygı gösteren kapsayıcı bir teşkilat olması gerektiğini vurgulayarak, “NYPD, toplumun her kesimini temsil eden bir yapıya sahip. Bugünkü etkinlik, sadece Müslüman toplum için değil, hepimiz için bir dayanışma mesajı veriyor.” şeklinde konuştu. Yahudi toplumu temsilcisi Haham Alvin Kaas, etkinlikte yaptığı konuşmada dinler arası hoşgörünün önemine dikkat çekti. Papaz David Cassato, NYPD içinde dinler arası diyaloğun önemini vurguladı. Tören, katılımcıların birlikte dua etmesi ve hoşgörü mesajları vermesiyle sona erdi. İftar yemeğinde, farklı inançlardan polis memurları ve NYPD yöneticileri bir araya gelerek Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı. New York Polis Teşkilatı’nın bu yıl düzenlediği etkinliğin, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.