O. A. B., S. E. F. K.’ü Tebrik Etti

BAKAN BAK’TAN KUTLAMA MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor’u uzatmalarda 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük’ü tebrik etti. Bakan Bak, bu önemli başarı hakkında yaptığı açıklamada, “Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan 2024-2025 Sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde rakibini yenerek Süper Lig’e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük’ü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞARIDA EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK ETTİ

Ayrıca Bak, elde edilen başarıda katkısı bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve taraftarları da unutmadı. “Elde edilen başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri, taraftarları tebrik ediyorum” dedi.

SÜPER LİG’DE BAŞARILAR DİLEĞİ

Son olarak Bakan Bak, kırmızı siyahlı ekibe önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig’de başarılar diledi. “Kırmızı siyahlı ekibe önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig’de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.