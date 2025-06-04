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O.A. Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti

DAĞLIK ALANDA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’ın Palu ilçesinde, dağlık bir alanda yürüyüş yapan genç, dengesini kaybederek uçurumdan düştü ve bu talihsiz olay sonucunda hayatını kaybetti. Olay, Gökdere köyünde gerçekleşti.

ARANMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Elde edilen bilgilere göre, 26 yaşındaki O.A. öğle saatlerinde yürüyüşe çıktı. Akşam saatlerine kadar geri dönmemesi üzerine ailesi, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve köy halkı arama çalışmalarına başladı ve ekipler, gece saatlerinde O.A.’yı köyün çıkışında, uçurumdan düşmüş bir şekilde buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE TESPİTTE BULUNDU

Sağlık ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemede O.A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. O.A., olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne otopsi için kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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