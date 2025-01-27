O Aile “Neler Oluyor Hayatta” Programında Konuştu

FACİANIN ARDINDAN YAŞANANLAR

Türkiye’nin yüreğini yakan trajedinin ardından, Erkan Atasoy, İstanbul’dan Ankara’ya doğru yol alırken planlarını değiştirip eşi ve küçük çocuğuyla Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli’nin önüne gitti. Bu otel, 78 kişinin mezarını barındırıyor. Aile, burada fotoğraf çektiği anlarla sosyal medyada büyük tepki aldı ve adeta linç edildi.

SORULARA YANIT VERDİ

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak gündeme gelen Erkan Atasoy, facia anısına fotoğraf çektirdikleri yönünde çıkan iddialara canlı yayında yanıt verdi. “Olan biteni görmeye çalıştık, merak etmiştik. O yüzden gittik, bizim hatıra fotoğrafı çektirmek gibi bir amacımız yoktu” diyen Atasoy, kendilerine yöneltilen acımasız tepkilerden ötürü oldukça üzüldüklerini belirtti. “78 kişinin acısını kullandığımızı söylediler, ama böyle bir şey kesinlikle yok” şeklinde ekleyerek duygularını ifade etti.

BASININ ETKİSİ VE SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Erkan Atasoy, otelin önüne gittiklerinde basın mensuplarının kendilerine mikrofon uzatması sonucunda fotoğraf çektiklerini kaydetti. Konuyla ilgili “Neden tepki göstermediniz?” sorusuna “o anda bunu düşünemedik, bizi kullandılar” yanıtını verdi. Atasoy, kendisinin ve eşinin sosyal medyada fazla aktif olmadığını vurguladı. Ayrıca, eşinin bir hastalıkla mücadele ettiğini ve gelen yorumların onun üzerinde büyük bir yıpratıcı etki yarattığını belirtti.