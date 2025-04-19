O. Ak, “Bugün Vedalaştık” Dedi

TEKNİK DİREKTÖR ORHAN AK’TAN AÇIKLAMA

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak, Boluspor’a karşı 1-0’lık yenilgilin ardından önemli bir açıklama yaptı. Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Sakarya’da gerçekleşen karşılaşmaya dair duyduğu üzüntüyü dile getiren Ak, “Bugün itibari ile vedalaştık” dedi.

SONUÇ BİZİ ÜZDÜ

Ak, basın toplantısında “Öncelikle çok üzgünüz, kazanmak için gelmiştik başka bir düşüncemiz yoktu. Çok ciddi bir fırsattı bizim için, kazanmamız halinde önemli bir fırsat yakalayacaktık” şeklinde ifadelerde bulundu. Maçta oyuna agresif baskılarla başladıklarını belirten Ak, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini kaydetti. İkinci yarıda uzaktan yedikleri bir golün ardından çeşitli hamleler yaptıklarını ancak maçı kazanamadıklarını da ekledi.

KARAGÜMRÜK’ÜN POTANSİYELİ

Karagümrük takımının şampiyonluk için kurulduğunu belirten Orhan Ak, “Çok ciddi potansiyel oyuncuları var, hem kalite hem deneyim hem de genç potansiyelde oyuncuları var” diyerek oyuncuların potansiyeline vurgu yaptı. Son haftalarda galibiyet alamadıklarını ve bunun sorumlusunun sadece kendisi olduğunu ifade eden Ak, “İnşallah bundan sonraki maçlarda Karagümrük’ün kazanıp, şampiyon olacağını düşünüyorum” şeklinde duygularını paylaştı.

VEDA VE TEŞEKKÜR

Son olarak, Ak oyunculara ve özellikle Kulüp Başkanı Süleyman’a fırsat verdiği için teşekkür etti. “Elimizden geleni yaptık ama olmadı, bundan sonra Karagümrük takımına başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olacak ve Süper Lig’e çıkacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.