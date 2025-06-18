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O.B. Ağı Heavy Yaralandı, Polis Gözaltı Aldı

OLAYIN DETAYLARI

Bakırköy’de bir özel hastanenin otoparkında meydana gelen silahlı saldırıda O.B. ağır yaralandı. Saldırının ardından zanlılar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Olay, Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’ndeki hastanenin otoparkında saat 17.00 sularında gerçekleşti.

SALDIRI VE SONRASI

Görgü tanıklarına göre, hastanede tedavi gören O.B., bahçeye çıktığı esnada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya maruz kaldı. Açılan ateş sonucunda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan O.B., saldırının gerçekleştiği hastanede ameliyata alındı. Olayın ardından şüpheli ve beraberindeki kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Saldırıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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