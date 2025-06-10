Haberler

O. C. Şevket M. Ve B. C. Rumen R. Ortak Bildiri İmzaladı

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak bir bildiri imzaladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu çerçevesinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi.

İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Mirziyoyev ve Radev, iki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. İki lider, ticaret hacminin artırılması, uçak seferlerinin çoğaltılması ve eğitim ile kültür alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağladı. Ciddi bir işbirliği süreci başlatmak için gerekli adımları atma kararlılıklarını vurguladılar.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Yapılan görüşmelerin ardından, Mirziyoyev ve Radev, Özbekistan ile Bulgaristan arasındaki işbirliğini genişletmeyi amaçlayan ortak bir bildiriye imza attılar. Bu birliktelik, iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırma potansiyeline sahip.

ÖNEMLİ

Haberler

Keşan’da Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Kurban Bayramı sonrası Keşan ilçesindeki Mecidiye, Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinde 200 ton çöp toplanarak kapsamlı bir temizlik hizmeti sunuldu.
Haberler

Bosna Hersek’te Meclis Oturumu Ertelendi

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi oturumu, salonda yılan bulunması nedeniyle ertelendi. Salondaki yılanın tespiti sonrası alan boşaltıldı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.