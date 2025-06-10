O. C. Şevket M. Ve B. C. Rumen R. Ortak Bildiri İmzaladı

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak bir bildiri imzaladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yatırım Forumu çerçevesinde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi.

İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Mirziyoyev ve Radev, iki ülke arasındaki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu. İki lider, ticaret hacminin artırılması, uçak seferlerinin çoğaltılması ve eğitim ile kültür alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağladı. Ciddi bir işbirliği süreci başlatmak için gerekli adımları atma kararlılıklarını vurguladılar.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Yapılan görüşmelerin ardından, Mirziyoyev ve Radev, Özbekistan ile Bulgaristan arasındaki işbirliğini genişletmeyi amaçlayan ortak bir bildiriye imza attılar. Bu birliktelik, iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandırma potansiyeline sahip.