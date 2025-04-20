O.D. Gözaltına Alındı, Olay Tepki Çekti

TRABZON’DA KÖPEĞE ŞİDDET UYGULAYAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayın ayrıntıları

Trabzon’un Yomra ilçesinde, sokakta park halindeki bir kamyonetin kasasında köpeğe halatla şiddet uygularken görüntüleri sosyal medyada yer alan O.D., gözaltına alındı. Olay, ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi’nde gerçekleşti. Besicilik yapan O.D., yolda park halindeki kamyonet kasasındaki köpeğe elindeki halatla şiddet yaparken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerayla kaydedildi. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverler köpeğe yapılan zulme büyük tepki gösterdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti ve O.D.’yi gözaltına aldı. Belediye ekipleri ise köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, köpeğe halatla şiddet olayıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sosyal medyada yer alan, bir köpeğe eziyet edildiği yönündeki görüntüler üzerine Valiliğimizce derhal harekete geçilmiştir. Yomra Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmada, olayı gerçekleştiren şahıs tespit edilerek yakalanmış ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiştir. Söz konusu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır” denildi.

YOMRA BELEDİYESİ’NDEN PAYLAŞIM

Yomra Belediyesi, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “İlçemiz Kaşüstü Mahallesi’nde yaşanan bir hayvana şiddet vakasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlgili kişi jandarma tarafından gözaltına alınmış olup hukuki süreç başlatılmıştır. Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon’umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.”