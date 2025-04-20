O.D. Gözaltına Alındı, Tepkiler Yükseldi

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Trabzon’un Yomra ilçesinde kamyonet kasasında bir köpeğe halatla şiddet uyguladığı anlar sosyal medyada tepkilere yol açan O.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, ilçeye bağlı Kaşüstü Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik ile uğraşan O.D., yolda park halindeki kamyonet kasasında bulunan köpeğe halatla şiddet uygularken, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası çok sayıda hayvansever köpeğe yapılan eziyete tepki gösterdi. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine O.D.’yi gözaltına aldı ve belediye ekipleri, köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Trabzon Valiliği, sosyal medyada yayımlanan köpeğe halatla şiddet uygulandığı yönündeki görüntülere ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sosyal medyada yer alan, bir köpeğe eziyet edildiği yönündeki görüntüler üzerine Valiliğimizce derhal harekete geçilmiştir. Yomra Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmada, olayı gerçekleştiren şahıs tespit edilerek yakalanmış ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiştir. Söz konusu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.”

BELEDİYEDEN PAYLAŞIM

Yomra Belediyesi, hayvana şiddet vakasıyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaparak sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. Paylaşımda şöyle denildi: “İlçemiz Kaşüstü Mahallesi’nde yaşanan bir hayvana şiddet vakasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlgili kişi jandarma tarafından gözaltına alınmış olup hukuki süreç başlatılmıştır. Biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz. Yomra Belediyesi olarak hiçbir hayvana şiddet uygulanmasına gönlümüz razı değildir. İlçemize ve Trabzon’umuza yakışmayan bu tür olaylarla anılmak bizleri derinden üzmektedir. Hayvan haklarına saygılı, doğaya ve tüm canlılara değer veren bir ilçe olarak, benzer vakaların bir daha yaşanmaması adına gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz.”