O. G. Solskjaer, Üç Değişiklik Yaptı

BEŞİKTAŞ’IN DEĞİŞİKLİKLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanılan Fenerbahçe maçında takımını sahaya sürdü. Bu karşılaşmada 11’de 3 değişiklik yaparak, kart cezalısı olan Mert Günok’un yerine Ersin Destanoğlu’nu, Emrecan Terzi’nin yerine Felix Uduokhai’yi, Mustafa Hekimoğlu’nun yerine ise Ciro Immobile’yi tercih etti. Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Solskjaer, savunmayı Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta sahada Amir Hadziahmetovic, Chamberlain ve Gedson ile mücadele eden Norveçli teknik adam, sağ kanatta Rashica, sol kanatta ise Rafa Silva’yı görevlendirdi. Ciro Immobile ise gol yollarındaki isim oldu.

UDUOKHAI’IN DÖNÜŞÜ

Beşiktaş’ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 1 ay aradan sonra ilk 11’de forma giymiş oldu. Son olarak Konyaspor ile oynanan karşılaşmada 11’de bulunan Uduokhai, sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen hafta Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna dahil olan Uduokhai, 6 maç aradan sonra Adana Demirspor karşılaşmasıyla 11’deki yerini almış oldu.

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL UYGULAMA

Siyah-beyazlı kulüp, Anneler Günü sebebiyle karşılaşmanın 11’inin açıklamasını özel bir şekilde gerçekleştirdi. Maç öncesi sosyal medya hesabından duyurulan 11’de futbolcuların annelerinin isimleri yer aldı.

HAKİ RENK FORMAYLA SAHADA

Beşiktaş, bu sezon ilk kez haki rengi formayla sahada göründü. Daha önce siyah-beyaz çubuklu ve simsiyah formalarla mücadele eden takım, Adana Demirspor maçında alternatif haki renk formayla sahada yer aldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan maça büyük ilgi gösterdi. Saat 19.00’da başlayan karşılaşmada tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.