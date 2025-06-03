O.İlçesi Sularla Dolduruldu

YAĞIŞ NEDENİYLE HAYAT DURDU

Sabah saatlerinde başlayan yağışın sağanağa dönüşmesiyle birlikte, Ortahisar ilçesindeki yollar adeta bir nehir haline geldi. Ev ve iş yerleri suyla dolan vatandaşlar çaresizlik içinde kalırken, günlük yaşam büyük ölçüde durma noktasına geldi.

ARAÇLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Yağış sonrasında birçok yol, kavşak, alt geçit ve dal-çık sular altında kalırken, su baskınları, toprak kaymaları ve seller meydana geliyor. Çok sayıda araç, meydana gelen su birikintileri nedeniyle yollarda ve otoparklarda mahsur kaldı. Özellikle Karşıyaka Mahallesi’ndeki Piri Reis Caddesi, adeta bir dere görüntüsü sergiliyor.