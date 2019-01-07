O ilde okullar tatil edildi

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin iptal edildiği öğrenildi.

Ülke genelinde etkisini gösteren kar ve soğuk hava günlük hayatı felç ediyor. Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin iptal edildiği öğrenildi.

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile ile bağlı tüm ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir.”
Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi.

TRT