Ö.K. Boğulma Tehlikesi Geçirdi, Tutuklandı

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Ö.K. isimli 37 yaşındaki kişi, yüzmek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşadı. Cankurtaranlar tarafından hızlı bir şekilde denizden çıkartılan bu şahıs, kimlik bilgilerini başka birine ait olarak verdi. Polis, bu bilgilerin tutarsızlık göstermesi üzerine Ö.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte bir polis merkezine götürdü.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda Ö.K.’nin gerçek kimliği belirlendi. Bu tespit neticesinde, şahsın 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ö.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, yaptığı suçlar nedeniyle şahsı tutuklayarak cezaevine göndermeye karar verdi.