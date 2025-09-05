O.K. Boğulma Tehlikesi Geçirdi, Yakalandı

O.K.’nin Boğulma Tehlikesi

DENİZE GİRME YASAKLARI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, dalgalı denize girmek yasak olmasına rağmen O.K. (37) boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, saat 14.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Sahil Kısmı Kule 6 mevkiinde yaşandı. Havanın olumsuz koşulları nedeniyle denize girmesi yasak olan O.K., akıntıya kapıldı. Durumu fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri, O.K.’yi denizden kurtarıp kıyıya çıkardı.

KİMLİK HUSUSUNDA DOLANDIRICILIK

Polis ekipleri, O.K.’ye kimlik kontrolü yaparken, O.K. başkasına ait bilgiler verdi. Ancak, polis bu durumdaki tutarsızlığı fark etti ve O.K.’yi, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte polis merkezine götürdü. Yapılan detaylı sorgulama sonucunda O.K.’nin gerçek kimliği belirlendi. Araştırmada, O.K.’nin 7 ayrı suçtan toplam 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

ADLİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şüpheli O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, hem güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi hem de sahil güvenliğinin ihtiyaç duyduğu dikkatleri artırdı.