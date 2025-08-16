Haberler

O.K. Hızla Sevk Edildi Ankara’ya

HASTA ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Rize’de, karaciğer ve böbreklerinde hızla bozulma görülen O.K. (22), ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü. Rize’de yaşayan O.K., 14 Ağustos’ta yüksek ateş, baş ağrısı, kusma ve bulantı gibi şikayetlerle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

CİDDİ BOZULMA BELİRLENDİ

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından O.K.’nin karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında ciddi ve ani bir bozulma tespit edildi. Bu yüzden hastanın Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak, Rize-Artvin Havalimanı’ndan hastayı Ankara’ya taşıdı. O.K.’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

