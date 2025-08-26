O.K. Tutuklandı, Av Tüfeğiyle Ateş Açtı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Adana’nın Kozan ilçesinde, evinin balkonundan av tüfeği ile ateş açtıktan sonra kaçan O.K., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE YAKALAMA ANI

O.K.’nın balkonundan havaya ateş ettiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden O.K., evden çıkarak kaçmaya başladı. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan O.K., havaya ateş açmasından dolayı fazla uzaklaşamadan yakalandı.

MAHKEME SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Gözaltına alınan O.K., emniyetteki işlemlerin ardından bugün mahkemeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucunda O.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.