Öncü Devlet Türkiye Paneli Düzenlendi

SETA TARAFINDAN PANELE EV SAHİPLİĞİ

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), İstanbul’da “Öncü Devlet Türkiye: Uluslararası Örgütlerde Artan Aktivizm ve Etki” başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Modaratörlüğünü SETA araştırmacısı Gloria Shkurti Özdemir’in yaptığı panelde, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Elçi Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhittin Ataman, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Aylin Ünver Noi ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gonca Oğuz Gök bir araya geldi.

ÇEVRESEL GÖRÜŞLERİN DÖNÜŞÜMÜ

Prof. Dr. Kibaroğlu, Türkiye-NATO ilişkilerinin değerlendirilmesinde yalnızca mevcut gelişmelerin değil, geçmiş ilişkilerin de dikkate alınmasının önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’nin NATO’ya katıldığı 18 Şubat 1952 tarihinden bu yana müttefiklerin Türkiye’ye bakış açısının zamanla değiştiğine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından ortaya koyduğu söylemlerin, NATO ülkeleri arasında gerilime neden olduğunu belirten Kibaroğlu, istihbarat ve diplomasi alanında güç sahibi ülkelerin gelecek yıllarda uluslararası ilişkilerde daha öne çıkacağını vurguladı. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, bu konudaki başarılı çalışmaları için övgülerde bulundu.

KÜRESEL AKTÖR TÜRKİYE

Prof. Dr. Ataman, uluslararası örgütlerle ilgili tanımında, bu yapıların “devletler ya da devlet dışı aktörler tarafından genel veya özel amaçlarla kurulmuş” olduğunu belirtti. Uluslararası örgütlerin özellikle güvenlik ve refah için 19. yüzyıldan itibaren artış gösterdiğine dikkat çeken Ataman, Türkiye’nin bu örgütlerde gözlemci, tam üye ya da kurucu üye olarak aktif olduğunu gösterdi. Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın merkezinin İstanbul’da bulunmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin etkisini artırarak “bir küresel aktör haline geldiğini” ifade etti.

Prof. Dr. Alkin, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki ABD’nin ekonomik durumunu değerlendirerek, bu ülkenin dünya ekonomisini domine ettiğini belirtti. Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 20 üye ile başladığını ve günümüzde 38’e ulaştığını söyledi. Türkiye ekonomisinin kamusal sektörden özel sektöre geçiş sürecini açıklayan Alkin, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde özel sektörün önemli rol oynadığını belirterek, eğer Türkiye hala kamu hakimiyetinde bir ekonomi olsaydı, halkın sokağa çıkamayacağını kaydetti.

BM VE AB İLE İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. Gök, Türkiye’nin BM ile 80 yıllık bir aktif ilişkiye sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin insani krizlerde BM ile iş birliği yaptığını ve arabuluculuk alanında da önemli rol üstlendiğini vurguladı. 2022’deki Karadeniz Tahıl Koridoru’nun Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleştiğini hatırlattı. Prof. Dr. Noi, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerini değerlendirirken, 1995 yılında Gümrük Birliği anlaşması ile başlayan sürecin 2005’te AB müzakerelerinin başlamasına zemin hazırladığını ifade etti. Türkiye ve AB arasındaki ortak dış ve güvenlik politikası uyumunun 2007’de yüzde 98 iken zamanla azaldığını belirten Noi, bu durumun iki tarafın da krizleri ele almak için gereken bir konu olduğunu vurguladı.