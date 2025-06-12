O Paralar Artık Ödenmeyecek

ABD MAHKEMESİNDEN APPLE’A DARBE

Apple ile ilgili önemli bir karar, ABD’deki mahkemeden geldi. Şirket artık App Store dışında gerçekleştirilen ödeme sistemlerinden satışlardan komisyon almayacak. Bunun yanı sıra, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerini kullanmaktan caydırmak amacıyla gösterdiği uyarı ekranlarını da kaldırmak zorunda kalacak. Bu karar, Apple’ın eleştirilen uygulama içi satın alma politikalarına büyük bir darbe vuruyor. Mahkeme, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı %27’lik komisyonu “hukuka aykırı” olarak nitelendirdi. Uygulayıcılar için seçenek sunulduğu izlenimi verilse de, aslında yüksek komisyon oranlarıyla baskı uyguladığı ortaya çıktı. Kararda, Apple’ın bu tutumunun rekabeti engellediği özellikle belirtiliyor.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Mahkemenin aldığı bu karar, uygulama geliştiriciler için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Artık Apple, alternatif ödeme sayfalarına yönlendirmek isteyen geliştiricilere engel olamayacak. Ayrıca, bu yönlendirmeleri engellemek için koyduğu “güvenlik” ya da “uyarı” ekranları da kaldırılacak. Kullanıcılar, daha bağımsız bir şekilde App Store dışındaki ödeme seçeneklerini tercih etme imkanına sahip olacak. Teknoloji dünyası, bu kararın yaratacağı küresel etkileri merakla bekliyor.