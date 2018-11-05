O savcı için tutuklama kararı

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması ile bağlantılı olması nedeniyle hakkında iddianame hazırlanan Savcı Akkaş’ın görüldüğü yerde tutuklanacağı öğrenildi.

FETÖ üyesi firari savcı Muammer Akkaş hakkında yeni bir dava açıldı. Görevi kötüye kullanmakla suçlanan savcı Akkaş hakkında hazırlanan iddianamede, yapılan usulsüz dinlemeler sonrası elde edilen bilgilerin FETÖ adına bir tür silah olarak kullanıldığı kaydedildi.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu tarafından, 12 Mayıs 2015’te meslekten çıkarma kararı verilen eski savcı hakkındaki iddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. Hakkında, yakalamalı arama kararı bulunan Akkaş hakkında yürütülen son soruşturma, Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk’ün şikayeti sonrası başlatıldı. Geçtiğmiz aylaarda yürütülen soruşturma tamamlandı ve 10 Ekim’de hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, Akkaş için “Üyesi olduğu FETÖ’nün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen bir organizasyonun parçası olarak, mesleğin şeref ve eylemini bozan veya mesleğe genel saygıyı ve güveni sarsacak nitelikte eylemlerde bulunuduğu…” değerlendirmesine bulunuldu.

İddianamede, Akkaş’ın Metro Holding soruşturmasında tarafsız davranmadığı, kişisel duygularla hareket ettiği kaydedildi. İddianamede, dosyada, soruşturma ile ilgisi olmayan bir dizi dinleme kaydına da yer verildiği belirtilerek “Sırf, kişileri rencide etme, sosyal hayatta kötü düşürme amacıyla ifşa ettiği” belirtildi.

HİMMET İÇİN ŞANTAJ ARACI OLARAK KULLANILDI

Adli ve önleme dinlemelerin, FETÖ tarafından bir silah olarak kullandıldığı değerlendirmesi yapılan iddianamede “Ülkede, tüm kurumlar içerisine kendi mensuplarını yerleştirmeye çalışan örgütün, usulsüz dinlemeler yoluyla kamu görevlilerini takip edip elde ettikleri bilgilerden hareket ederek asılsız ve uydurma ihbarlar ile haklarında adli ve idari soruşturmalar başlatarak birçok kamu görevlisinin bulundukları kurumlardan uzaklaştırılmalarını sağladıkları ya da en azından birçoğunun terfi etmelerinin önüne geçtikleri ve bu yolla istedikleri görevlere kendi adamlarını yerleştirme imkânı elde ettikleri, yine aynı şekilde usulsüz dinlemeler yoluyla işadamı, siyasetçi, gazeteci gibi meslek grupları hakkında da bilgi toplama yoluna gidildiği, bu yolla elde edilen ve bazen mesleki bazen de özel hayatı ilgilendiren bu bilgilerin bu bilgilerin hem örgüte himmet sağlamak için bir şantaj aracı olarak kullanıldığı bilinmektedir” denildi.

İLK İDDİANAME İADE EDİLDİ

İddianamede, Metro Holding’e yönelik ilk soruşturma için Eylül 2010’de iddianame hazırlandığı, ancak söz konusu iddianamenin mahkemece iade edildiği, bu kez 2012’de hazırlanan yeni bir iddianamenin ise kabul edildiği kaydedildi.

FETÖ’NÜN YARARINA KULLANDI

İddianamedenin devamında “Şüpheli Muammer Akkaş, koruma tedbirleri neticesind elde ettiği delilleri soruştumada kullanmadı. İhbar eden/müştekinin yakın çevresini dinledikten sonra dinlenenler hakkında herhangi bir karar vermedi. Keza bir kısım bu dinlemelerden elde edilen tapeleri de iddianamede kullanarak FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün talimatları ve menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği sonucuna varılmıştır”

YARGITAY’DAKİ DAVA İLE BİRLEŞSİN

İddianamede, hakkında yakalamalaı arama kararı bulunan Akkaş hakkında açılan bir dizi başka davanın daha olduğu kaydedilerek, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde devam eden dava ile birlikte görülmesi gerektiği kaydedildi.

HÜRRİYET