Haberler

“O Ses Huzur” Müzik Programı Etkinliği

PROGRAMIN DETAYLARI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek “O Ses Huzur” programı, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 16:00’da Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde müzik tutkunlarıyla bir araya gelecek. Programda, aile ve sosyal hizmetler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan çeşitli etkinlikler ve sürprizler bulunacak. Etkinliğin ana teması “Ailemiz, Geleceğimiz” olacak.

DAVETİYE AÇIKLAMASI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse tarafından yayımlanan davetiyede, programın ücretsiz olduğu ve tüm katılımcıların davet edildiği vurgulanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gazze’ye Yönelik Saldırılar Artış Gösteriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısı 404, yaralı sayısı ise 562'ye ulaştı.
Haberler

Hayırsever Tüm Mahalle Borcunu Ödedi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir hayırsever, Pusatlı Mahallesi'ndeki bakkalın borçlarını ödeyerek mahalle sakinlerine büyük bir destek sağladı. Mahalle muhtarı bu iyilik örneğini takdirle karşıladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.