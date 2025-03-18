“O Ses Huzur” Müzik Programı Etkinliği

PROGRAMIN DETAYLARI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek “O Ses Huzur” programı, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 16:00’da Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde müzik tutkunlarıyla bir araya gelecek. Programda, aile ve sosyal hizmetler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan çeşitli etkinlikler ve sürprizler bulunacak. Etkinliğin ana teması “Ailemiz, Geleceğimiz” olacak.

DAVETİYE AÇIKLAMASI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse tarafından yayımlanan davetiyede, programın ücretsiz olduğu ve tüm katılımcıların davet edildiği vurgulanıyor.