O Ses Türkiye 2025 Final Heyecanı Yaşandı

O SES TÜRKİYE FİNAL HEYECANI

Tv8 ekranlarında O Ses Türkiye 2025 finali gerçekleşti. Aylar süren zorlu rekabette sona gelindi ve finale kalan isimler son kez şarkılarını seslendirdi. Yarışmanın heyecanı doruğa ulaştı ve izleyiciler büyük bir merakla sonuçları bekledi. Finale kalan Mert Özer hakkında detaylar da dikkat çekiyor.

MERT ÖZER KİMDİR?

Mert Özer, 18 yaşında olan bir lise öğrencisi. Görme engelli olmasına rağmen sahnede sergilediği güçlü performansla büyük bir beğeni topladı. Mert, kendisini şu sözlerle tanımlıyor: “Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım ve devam edemedim. ABD’de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum.” Ayrıca, yarışmada 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçtiğini, dört jüri üyesinin de dönmesinin kendisini şaşırttığını belirtiyor: “Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım.”

SAHNEDEN GÜÇLÜ PERFORMANS

Mert, performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmekte. Lise son sınıf öğrencisi olan bu genç yetenek, müzikal yetenekleriyle izleyenleri etkiliyor. Görme engeli, onun tutkusunu ve sahnede olma arzusunu azaltmamış. Mert’in müzik yolculuğu, birçok zorluğa rağmen devam ediyor ve bu süreçte izleyicilere ilham veriyor. O Ses Türkiye’de izleyicilerin desteğiyle finale kadar gelmesi, Mert’in azim ve kararlılığının bir göstergesi.