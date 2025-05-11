O Ses Türkiye 2025 Finali Başlıyor

O SES TÜRKİYE 2025 BÜYÜK FİNAL HEYECANI

O Ses Türkiye 2025 büyük final heyecanı için geri sayım sürüyor. TV8 ekranlarında canlı olarak yayımlanacak final gecesinde, seyircilerin SMS oylarıyla kazanan belirlenecek. Jüri koltuğunda oturan Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin, bu yıl yarışmaya damgasını vurdu. Finale kalan 16 finalist, sahne alarak yeteneklerini sergiliyor.

FİNALE KALAN İSİMLER ve ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un ekiplerindeki yarışmacılar, bu akşam sahneye çıkarak son performanslarını sergileyecek. O Ses Türkiye’de Şubat ayında start alan mücadele, bu akşam sona erecek ve 2025’in şampiyonu netleşecek. Final gecesi 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor ve kazanan henüz belli olmadı.