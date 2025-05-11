O Ses Türkiye 2025 Finali Heyecan Verdi. Ertuğrul Hayrullah 17 Yaşında Öğrenci. Şarkı Söyleyerek Müzik Tutkusunu Paylaşıyor. Jüri Üyeleri Rekabet İçinde Kalıyor. Gökhan Özoğuz Takımını Seçti

FINAL HEYECANI YAŞANDI

Tv8’in ekranlarına gelen O Ses Türkiye 2025 finali büyük bir heyecanla gerçekleşti. Aylar süren zorlu rekabetin ardından, finale kalan yarışmacılar son kez performans sergiledi. Finalde dikkat çeken isimlerden biri de Ertuğrul Hayrullah oldu.

ERTUĞRUL HAYRULLAH KİMDİR?

Ertuğrul Hayrullah, 17 yaşında bir lise öğrencisi. Eğitim hayatının yanı sıra müziğe büyük bir ilgi duyuyor ve kendini bu alanda geliştiriyor. Hayrullah, sokaklarda şarkı söyleyerek müzik tutkusunu her anında yaşamaya çalışıyor. 17 yaşındaki Ertuğrul, sahnede “Adamlar” grubunun “Koca Yaşlı Şişko Dünya” şarkısını seslendirdi.

JÜRİ ÜYELERİNDEN BÜYÜK DESTEK

Ertuğrul’un sahnedeki enerjisi ve etkileyici sesi Melike Şahin ve Gökhan Özoğuz’un dikkatini çekti. İki jüri üyesi, Ertuğrul’u takımlarında görmek için yarıştı. Sonunda Gökhan Özoğuz’un takımına katılma kararı aldı.