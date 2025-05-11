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O Ses Türkiye 2025 Finali Heyecanı

FINAL HEYECANI YAŞANDI

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 finalinde heyecan doruğa ulaştı. Aylar süren zorlu rekabetin ardından final anı geldi. Finale kalan yarışmacılar, son kez yeteneklerini sergileyerek performanslarını sundu.

POLEN SENAYILIDZOĞLU KİMDİR?

O Ses Türkiye 2025’in dikkat çeken ismi Polen Sena Yıldızoğlu, sahne performansı ve etkileyici vokal becerisiyle jüri ve izleyicileri kendine hayran bıraktı. Adana’da dünyaya gelen genç yetenek, müzik yolculuğuna Antalya’nın Manavgat ilçesinden katılarak dikkatleri üzerinde topladı. Müzik öğretmenliği yapmasının yanı sıra, şan eğitianlığı da gerçekleştiriyor ve piyano alanında öğrenciler yetiştiriyor.

MÜZİKLE DERİN BAĞI

Polen, müzikle olan güçlü bağını 15 yıllık deneyimiyle pekiştiriyor. Usta bir ud ve piyano çalgıcısı olarak dikkat çekiyor. Özel yaşamıyla ilgili olarak, uzun süreli partneriyle yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladıkları nişan töreninin heyecanını da izleyicileriyle paylaşıyor.

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