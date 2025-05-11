O Ses Türkiye 2025 Finali Heyecanı

O SES TÜRKİYE 2025 FİNALİ HEYECANI BAŞLADI

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025, final heyecanıyla doruğa ulaştı. Aylar süren kıyasıya bir yarışmanın ardından son aşamaya gelindi. Finale kalan yarışmacılar, son kez sahne alarak şarkılarını seslendirdi.

ŞAMPİYONA GİDEN YOL VE ÖDÜLÜ

O Ses Türkiye’nin 2025 şampiyonu, haftalar süren yoğun rekabet ve duygusal anların ardından belirleniyor. Finalde, izleyicilerin verdiği SMS oylarıyla halkın tercihleri doğrultusunda birinci seçilecek. Yarışmanın kazananının açıklanmasının ardından, izleyicilerin merak ettiği “Şampiyon ne kazanacak? Araba mı, para mı?” sorusu da yanıt bulacak. Şampiyon belli olduğunda bu haber güncellenecek.