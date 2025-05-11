O Ses Türkiye 2025 Finali Heyecanı Başladı

O SES TÜRKİYE 2025 BÜYÜK FİNALİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

O Ses Türkiye 2025’in büyük finali için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında canlı olarak yayımlanacak olan final gecesinde, seyircilerin SMS oylarıyla birinci belirlenecek. Jüri koltuğunda Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin’in oturduğu yarışmada toplam 16 finalist sahne alıyor.

FINALİSTLER SAHNEDE YETENEKLERİNİ GÖSTERİYOR

Jüri üyeleri Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un ekiplerinde yer alan finalistler, bu akşam seyircilerin karşısına çıkarak tüm yeteneklerini sergiliyor. O Ses Türkiye’de Şubat ayında başlayan heyecan dolu mücadele, bu akşam sona eriyor ve finalde şampiyon belli olacak. 2025 O Ses Türkiye finali 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Şampiyon henüz açıklanmadı.